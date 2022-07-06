Мэр Екатеринбурга провел первое заседание Совета представителей иностранных государств

В совещательный орган вошли 17 человек. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга/Федор Серков

На полях промышленной выставки ИННОПРОМ-2022 состоялось первое заседание Совета представителей иностранных государств, который был создан главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. В совещательный орган вошли 17 человек.

Главными задачами Совета станут укрепление культурных и торгово-экономических связей с иностранными партнерами, продвижение национальной культуры и имиджа Екатеринбурга как международного делового центра. Алексей Орлов отметил, что ИННОПРОМ уже 12 лет выступает в качестве площадки для расширения географии сотрудничества и заключения договоров с зарубежными партнерами.

Также мэр отметил, что Екатеринбург заинтересован в изучении мирового опыта по развитию городской инфраструктуры и повышению качества жизни граждан.

"Глобальные процессы все больше влияют на локальные: человек привыкает к комфорту и удобным сервисам, окружающим его в одном месте, соответственно ищет или пытается создать аналогичные благоприятные условия и в следующей точке своего пребывания. Эта мысль и легла в основу идеи создания Совета представителей иностранных государств", — передает слова Алексея Орлова пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Члены Совета также обсудили темы для следующего заседания, среди которых популяризация экологической повестки, создание пространств для студентов и молодежи, развитие малого предпринимательства и формирование отраслевых кластеров. Такие заседания будут проходить не реже одного раза в квартал.