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6 июля 2022, 19:52

На ИННОПРОМе-2022 вручили премию Черепановых выдающимся уральским инженерам

Механизм

В этом году количество лауреатов достигло рекордной отметки в 30 человек. Фото: Павел Ворожцов

XXV церемония вручения премии Черепановых прошла на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022. В этом году количество лауреатов достигло рекордной отметки в 30 человек.

Губернатор Свердловской области отметил, что современный инженер — это "признанный инноватор, который умеет перекинуть мост из настоящего в будущее".

"День за днем российская промышленность адаптируется к новой геополитической реальности. В этой ситуации мы должны делать ставку на ускоренное создание и запуск отечественных разработок, увеличение объема высокотехнологичных производств, снижение доли импортных закупок. Это долгосрочный вектор развития", — передает слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Из 30 лауреатов двое свердловчан получили также медали имени Черепановых и золотые медали "Инженеры России".

Полный список победителей:

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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