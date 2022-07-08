В России впервые официально отмечается День семьи, любви и верности

С 2008 года праздник известен в России как День семьи, любви и верности. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 8 июля, россияне впервые официально отмечают День семьи, любви и верности. Указ об установлении данного праздника полторы недели назад подписал президент России Владимир Путин.

"В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля", — отмечалось в документе.

Напомним, в этот день православная церковь традиционно чтит память покровителей семьи и брака — святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев.

Кстати, это один из тех праздников, который не стал выходным. Однако, этот вопрос уже поставлен — в Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать День семьи, любви и верности нерабочим.

"Предлагаемое отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит нашим гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни", — говорится в пояснительной записке к инициативе.