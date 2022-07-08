Свердловский Роспотребнадзор рассказал о самых опасных для купания водоемах

В числе самых опасных водоемов значатся те, которые находятся у дорог, промпредприятий и сельхозугодий. Фото: Галина Соловьева

В Свердловскую область пришла жара. В связи с этим санврачи предостерегают граждан от купания в небезопасных водоемах.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, использование водного объекта для купания допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения. Однако в этом году ни одного такого документа выдано не было. А это значит, что пригодных водоемов на Среднем Урале нет.

Несмотря на это, свердловчане не отказывают себе в заплывах на местных реках. Наверное, для таких смельчаков надзорное ведомство выпустило предостережение о самых опасных водоемах. В их числе те, которые находятся у дорог, промпредприятий и сельхозугодий. Кроме того, должны насторожить места, заселенные водоплавающими птицами. По соседству с пернатыми могут обитать "утиные глисты". Ранее с таким недугом горожане встречались на озере Шарташ.

Добавим, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения осложнения эпидобстановки специалистами осуществляется мониторинг качества воды на 84 объектах. Исследования проводятся в 113 контрольных точках.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Ранее "Областная газета" рассказывала о прогнозе погоды на конец недели. Так, сегодня в регионе воздух прогреется до +25...+30 ºС. В субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до +27...+32 ºС. Подробнее читайте тут.

Стоит напомнить, что вместе с жарой возрастает риск природных пожаров. Свердловчан призывают быть аккуратными с огнем в лесу, соблюдать правила пожарной безопасности. О ЧП сообщайте по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".