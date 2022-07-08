Оценивать "Встречу выпускников КВН — 2022" в Екатеринбурге пригласили Пельша и Рожкова

В уральской столице прошли уже две встречи выпускников КВН — в 2019 и 2021 годах. Фото: Павел Ворожцов

Стали известны первые два участника звездного жюри "Встречи выпускников КВН — 2022". Игра пройдет 15 июля в "Екатеринбург-ЭКСПО".

За победу будут биться команды-финалисты Высшей лиги КВН разных лет: "Русская Дорога" (Армавир), "Вятка" (Кировская область), Сборная Снежногорска (ЗАТО Александровск, Снежногорск, Мурманская область) и "Раисы" (Иркутск). Команды сразятся в традиционных конкурсах: "Приветствие", "Разминка", "Студенческий театр эстрадных миниатюр" и "Музыкальное домашнее задание".

Оценивать их в том числе будут известный телеведущий Валдис Пельш, а также шоумен, продюсер и участник легендарной команды "Уральские пельмени" Андрей Рожков. Вести шоу будет сам основатель КВН Александр Масляков.

Напомним, в уральской столице прошли уже две встречи выпускников КВН — в 2019 и 2021 годах. На первую игру были приглашены "Уральские пельмени", "Город Пятигорск" и "Камызяки" (победили). В прошлом году участие принимали "Вятка" (победили), "Азия-Mix" и "Борцы. Северный десант".