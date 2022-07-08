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Общество
8 июля 2022, 10:44

На Среднем Урале обновят состав комиссии по контролю соблюдения прав заключенных

  Юлия Пастух
ИК

Выдвижение кандидатов закончится в октябре. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области сформируют новый состав общественной наблюдательной комиссии (ОНК), контролирующей соблюдение прав заключенных. С сегодняшнего дня будут выдвигаться кандидатуры.

Претендовать на участие в отборе могут общероссийские, межрегиональные, региональные общественные объединения. Для этого заявление и документы необходимо направить на имя секретаря Общественной палаты РФ в течение 60 дней. Выдвижение кандидатов закончится в октябре, новый состав определит совет Общественной палаты.

Стоит отметить, для Среднего Урала это будет уже шестой состав ОНК. Члены комиссии контролируют права людей в местах принудительного содержания — изоляторы временного содержания, специальные приемники, дежурные части отделов полиции, СИЗО и исправительные колонии, гауптвахты, центры временного содержания иностранных граждан, передает департамент информполитики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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