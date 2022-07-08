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Общество
8 июля 2022, 11:43

Больше 360 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

аэропорт

Размер задолженности по судебным решениям, из-за которого могут ограничить в выезде, составляет 30 тысяч рублей. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области более 360 тысяч человек ограничены в праве выезда за пределы страны. Это связано с наличием у них долгов.

По данным пресс-службы УФССП России по Свердловской области, в числе невыездных 11 тысяч должников из Первоуральска, более 16 тысяч нижнетагильцев, 10 тысяч серовчан, 7 тысяч новоуральцев, 17 тысяч жителей Каменска-Уральского и Каменского района. 

Свердловчанам также рассказали о запуске нового сервиса "Ход снятия ограничения выезда из России" на портале госуслуг. Он позволит гражданам-должникам мгновенно узнать об ограничении выезда за пределы страны. Соответствующая информация отобразится на главной странице личного кабинета.

Напомним, размер задолженности по судебным решениям, из-за которого могут ограничить в выезде, составляет 30 тысяч рублей. Исключением являются взыскание алиментов или возмещение морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог составляет 10 тысяч рублей.

Областная газета Свердловской области

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