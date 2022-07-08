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Общество
8 июля 2022, 11:37

Свердловские росгвардейцы спасли брошенных бойцами ВСУ служебных собак

  Юлия Пастух
Сотрудник Управления Росгвардии по Свердловской области

Изможденных и голодных животных оставили в закрытых клетках. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Сотрудники транспортного ОМОН "Топаз" Управления Росгвардии по Свердловской области спасли в зоне проведения спецоперации на Украине брошенных служебных собак. Изможденных и голодных животных оставили в закрытых клетках отступающие подразделения ВСУ.  

Росгвардейцы освободили собак и некоторое время кормили, чем могли — варили рис, макароны с тушенкой — и со временем пристроили в семьи неравнодушных местных жителей, рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Самую маленькую из собак, Топу, пристроить не удалось, и она стала постоянным спутником отряда. Позднее старший сержант полиции Сергей забрал ее к себе домой.

Видео: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

"Решение взять собаку с собой я принял в эту же минуту. За все время, проведенное с ней, она стала мне настоящим другом. Я укрывал ее от обстрелов и взрывов, делился с ней едой, оберегал, как мог", — поделился росгвардеец.

Областная газета Свердловской области

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