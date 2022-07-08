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Общество
8 июля 2022, 12:29

В Екатеринбурге до 3 сентября перекроют улицу Горького

перекрытие

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Фото: Галина Соловьева

Жителей Екатеринбурга предупредили об ограничении движения транспорта по улице Гоголя (от Энгельса до здания № 15а на Гоголя). На указанном участке будут проводиться работы по устройству централизованных сетей водоснабжения и водоотведения.

Перекрытие продлится с 30 июля по 3 сентября, сообщает пресс-служба мэрии. В указанный период горожанам придется скорректировать маршрут своего передвижения.

Ранее стало известно, что в городе изменится схема движения общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Подробнее смотрите тут.

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Областная газета Свердловской области

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