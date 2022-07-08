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Общество
8 июля 2022, 19:40

На дорогах Екатеринбурга и Нижнего Тагила установят 31 видеодетектор

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За предыдущие два года на Среднем Урале появилось 99 видеодетекторов транспорта. Фото: пресс-служба "УГМК-Телеком"

На региональных дорогах Свердловской области стартует очередной этап внедрения элементов интеллектуальной транспортной системы. В этом году 31 видеодетектор установят в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Новое оборудование учета и мониторинга дорожного траффика специалисты компании "УГМК-Телеком" смонтируют по заказу ГКУ СО "Управление автодорог".

"Установленные видеодетекторы станут частью централизованного ПО. Новое оборудование даст возможность определять среднюю скорость, интенсивность, плотность, пропускную способность и прочие параметры транспортных потоков", – заявил руководитель проектов "УГМК-Телеком" Вячеслав Мальцев.

Добавим, за предыдущие два года на Среднем Урале появилось 99 видеодетекторов транспорта. Из них 75 в столице Урала, 15 – в Нижнем Тагиле, еще 9 – на региональных дорогах.

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Областная газета Свердловской области

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