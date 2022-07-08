Мария Картуз стала лауреатом премии "Медиа-менеджер России"

Мария Картуз возглавляет Уральский РИЦ более четырех лет. Фото: Александр Широких

В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии "Медиа-менеджер России — 2022". Директор Уральского регионального информационного центра (РИЦ) ТАСС Мария Картуз получила награду в номинации "Топ-менеджмент" в категории "Информационные агентства".

Мария Картуз возглавляет Уральский РИЦ более четырех лет. За это время благодаря ее инициативам были открыты представительства агентства в Тюменской и Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе.

Национальная премия "Медиа-менеджер России" была организована в 2000 году по инициативе журнала о медиабизнесе "Новости СМИ". Первая церемония прошла через год, напоминают организаторы мероприятия. Отмечается, что цель премии – отметить на конкретных примерах наиболее интересные достижения в управлении медиабизнесом, привлечь внимание к ключевым процессам отрасли, к ее специфике и структуре, представить лучших медиаменеджеров текущего года.