Уральцы чаще женятся, чем разводятся

Чаще всего женятся граждане 25-34 лет. Фото: Александр Исаков

За первые шесть месяцев 2022 года в Свердловской области было заключено 11 890 браков. Тогда как актов о их расторжении за то же время подано 10 390.

Такие данные в ходе сегодняшней пресс-конференции озвучила заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова. По ее словам, новый показатель по бракам на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Второй год показатель стабильно растет.

Чаще всего женятся граждане 25-34 лет. На них приходится 43% от общего числа. Количество ранних браков остается неизменным. Замуж за эти полгода вышли 45 невест 16-17 лет и женились 11 подростков такого же возраста. Кроме того, было заключено 11 браков свердловчан старше 80 лет. Среди иностранных брачующихся: прибывшие из Камеруна, Венесуэлы, Сербии, Сирии, Танзании, Чили, Эквадора, Албании, Алжира.

Также было озвучено число разводов. Так, в ЗАГСе было зафиксировано 10 390 актов о расторжении брака, что на 107 записей меньше, чем в прошлом году. Как отметила спикер, наиболее кризисным периодом для брака являются первые 5 лет совместной жизни (34%), менее года — 1%, 6-10 лет — 28% и 11-15 лет — 15%.

На той же пресс-конференции были названы самые необычные имена новорожденных в регионе. В их числе Малина, Махина и Сергий. Подробнее читайте тут.

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