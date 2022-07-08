Малина, Махина и Сергий: названы самые необычные имена новорожденных на Среднем Урале

За первое полугодие зарегистрировано 19 959 записей о рождении детей. Фото: Владимир Мартьянов

Стали известны самые популярные и редкие имена новорожденных в Свердловской области. Данные за первое полугодие 2022 года в ходе сегодняшней пресс-конференции озвучила замначальника регионального Управления ЗАГС Наталья Храмова.

Чаще всего свердловчане называли своих новорожденных сыновей Михаилом, Александром, Артемом, Тимофеем, Львом, Матвеем, Дмитрием, Максимом, Иваном, Романом. Среди девочек были популярны имена София, Анна, Мария, Виктория, Ева.

В список мужских имен, которые когда-то были популярны, а сейчас редко используются, вошли Анатолий, Аркадий, Архип, Борис, Валентин, Валерий, Виктор и Николай. В аналогичный список женских имен попали Алевтина, Анфиса, Зоя, Лариса, Лидия, Наталья, Светлана.

Не скупились уральцы и на необычные имена. Дочерей называли Алерия, Астра, Ива, Ириса, Ладислава, Ланита, Малина, Мичела, Силена, Яромира, Махина и Сияна. Сыновей — Август, Аврор, Ариян, Велияр, Велимир, Властислав, Далемир, Пересвет, Родосвет, Светозар и Саломон, Сергий, Энселат.

По словам Натальи Храмовой, тенденция давать своим детям двойные имена продолжается. Так, в регионе были зарегистрированы младенцы с именами Аристарх-Маях, Мир-Мансур, Висилий-Крис, Павел-Александр, Тигран-Эмил, Лили-Анна, Ева-Виктория. Сохраняется мода на короткие имена — Иво, Фил и Нил.

Представитель регионального Управления ЗАГС также озвучила статистику по рождаемости за первое полугодие. Так, на Среднем Урале родилось 19 959 детей: 10 303 мальчика (51,6%), 9 656 девочек (48,4%). Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Она объяснила тенденцию тем, что сейчас рожают детей свердловчане, рожденные в 90-х годах, а их мало. Она добавила, что бум рождаемости ожидается в 2025 году.