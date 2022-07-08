Эксперты признали мобильную сеть МегаФона лучшей в России

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МегаФон набрал максимальный балл за покрытие сети и скорость интернета, которая более чем на 30% опережает ближайшего конкурента. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla®.

Исследование основано на замерах скорости пользователей приложения Speedtest® с января по июнь 2022 года, а также на данных приложения о покрытии сети.

Отчет о качестве покрытия Ookla предоставила впервые. Сеть МегаФона признана лучшей по этому критерию. Для оценки эксперты анализируют количество локаций площадью 100х100 метров и качество представленных сервисов – 4G и ниже. На основе двух показателей выводится общий результат. Для анализа было сделано 1,6 млрд замеров на 2,2 млн мобильных устройств.

В этом году Ookla изменила методологию оценки скорости интернета: вместо средних показателей используются медианные – они лучше отражают пользовательский опыт. МегаФон подтвердил свое лидерство, заняв первое место шестой год подряд. Результаты основаны на 6,3 млн замеров на 1,3 млн мобильных устройств. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона составила 25,01 Мбит/с, медианная скорость загрузки данных — 9,09 Мбит/с.

Высокая скорость передачи данных стала результатом работы по развитию сети. Компания улучшала и расширяла покрытие в городах, сельской местности, труднодоступных районах. В Свердловской области только с начала этого года инженеры МегаФона модернизировали и построили свыше 50 базовых станций. Помимо Екатеринбурга телеком-услуги были улучшены в Березовском, Верхней Сысерти, Верхней Салде, Ивделе, Каменске-Уральском, Качканаре, Карпинске, Нижнем Тагиле, Полевском, Ревде, Серове, других городах, небольших селах и поселках региона.

«Мы используем все возможности, чтобы гарантировать качество мобильного интернета. Текущая скорость в нашей сети уже выше конкурентов и достаточна для большинства популярных сервисов. С переходом на новую сервисную модель управления трафиком мы смогли предложить абонентам опцию pre-5G, увеличивающую обычную скорость мобильного интернета еще до 50%. Мы рады, что исследования подтверждают эффективность наших шагов, и Ookla признала МегаФон оператором №1 по покрытию и скорости мобильного интернета в России», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.