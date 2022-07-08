Лунный календарь

в начале июля некоторые культуры уже можно убирать Фото: Владимир Мартьянов

9/07 Растущая Луна

Сегодня благоприятный для работы в огороде день. Луна во втором по плодородности знаке – Скорпионе. Растения можно полить и провести рыхление почвы.

10/07 Растущая Луна

Влияние Скорпиона сохраняется, в этот день растения хорошо воспримут подкормку удобрениями, также неплохо провести обработку от вредителей и болезней.

11/07 Растущая Луна

Луна в малоплодородном знаке зодиака – Стрельце. День в целом нейтральный, его можно посвятить окучиванию растений, прополке или обрезке усов у клубники.

12/07 Полнолуние

Благоприятный день для обработки сада и огорода от болезней и вредителей. Нельзя поливать или проводить обрезку растений, в этот период культуры чувствительны к механическим повреждениям.

13/07 Полнолуние

Луна перешла в средний по плодородности знак – Козерог. Сегодня самый благоприятный день для работы в огороде, можно делать все согласно сезону.

14/07 Полнолуние

В этот день можно продолжить начатые накануне работы: к примеру, провести подкормку растений удобрениями или обрезку и прищипку деревьев, а также заготовить черенки.

15/07 Полнолуние

В июле три самых неблагоприятных дня для работы с растениями: сегодня, 29 и 30 числа.