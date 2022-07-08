Дмитрий Григоренко: бизнес может получать разрешения через портал госуслуг

До конца этого года планируется перевести в электронный формат 185 видов разрешительной деятельности в различных сферах. Фото: сайт госуслуг

Более 20 видов разрешительной деятельности впервые стали доступны предпринимателям на портале госуслуг.

Напомним, в августе прошлого года стартовал пилотный проект, в рамках которого создана упрощенная модель получения разрешений. Благодаря использованию информационных технологий сокращено время и количество подаваемых документов.

Для предпринимателей процесс взаимодействия с ведомствами стал прозрачным. Они могут отслеживать прохождение заявки в личном кабинете в режиме онлайн. Проект предполагает перевод на портал госуслуг более 40 видов лицензий и порядка 300 разрешительных режимов.

В конце июня 2022 года в электронном формате стали доступны 22 услуги по получению разрешений. Всего с начала текущего года на портале госуслуг появилась возможность оформления 35 видов разрешительной деятельности.

"Фактически мы создаем систему "легкого входа" в бизнес, при этом не снижая качество обязательных требований. Упрощение процедуры происходит за счет того, что бизнесу больше не надо предоставлять большое количество документов, потому что у государства они уже есть, а также за счет перевода взаимодействия в цифровую плоскость. Все лицензии, попавшие в проект, уже доступны в электронном виде. В перспективе на портал госуслуг будет переведено около 300 видов разрешений", – отметил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Сроки оказания услуг по получению разрешений сократились в среднем более чем в 2 раза. Теперь, в 7 раз быстрее – вместо 35 дней потребуется всего 5 дней – можно получить заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. По некоторым услугам сроки и вовсе сведены к одному дню. В их числе аттестация на право управления маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях. Заявителю достаточно просто заполнить заявление на ЕПГУ.

До конца этого года планируется перевести в электронный формат 185 видов разрешительной деятельности в различных сферах (здравоохранение, культура, образование и наука, ЖКХ, туризм и другие), для которых с начала 2022 года были проработаны оптимизированные целевые состояния. Добавим, проект осуществляет аппарат Правительства России при участии Минэкономразвития, Минцифры и аналитического центра при правительстве.