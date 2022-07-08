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Общество
8 июля 2022, 16:49

Восемь свердловских супружеских пар наградили медалью "За любовь и верность"

  Юлия Пастух
Церемония награждения супружеских пар

Супруги прожили вместе более 25 лет. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня, в День семьи, любви и верности, восьми супружеским парам из Екатеринбурга вручили медаль "За любовь и верность". Они прожили вместе более 25 лет.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Награды из рук мэра уральской столицы Алексея Орлова получили 16 человек – представители каждого из восьми районов уральской столицы. В частности – семья Андрея и Светланы Обертюхиных, Сергея и Ирины Колесниковых, Виктора и Ларисы Павловых. Торжественная церемония завершилась общим танцем: восемь пар исполнили вальс.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"У вас наверняка много других наград, но эта особенно важна, потому что эта медаль дается раз в год одной семье муниципалитета, а в Екатеринбурге — одной семье района. Это подтверждение того, что вы идете правильным путем", — сказал первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Министр отметил, что на Среднем Урале растет количество многодетных пар, и благодаря поддержке правительства региона для таких семей постоянно расширяются возможности в сфере образования, здравоохранения и культуры.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Стоит отметить, награда была учреждена в 2008 году. На одной стороне медали изображены святые Петр и Феврония, на другой — ромашка. Напомним, сегодня, 8 июля, россияне впервые официально отмечают День семьи, любви и верности. Указ об установлении данного праздника полторы недели назад подписал президент России Владимир Путин.

Областная газета Свердловской области

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