На иннопроме было достигнуто соглашение о поддержке талантливых школьников. Фото: Полина Зиновьева

На завершившейся накануне Международной выставке ИННОПРОМ-2022 одной из наиболее важных тем стало развитие IT-технологий. Эксперты единодушны: укрепление технологического суверенитета страны – задача первоочередная. Поэтому акцент необходимо делать на воспитании своих кадров. Этому, в частности, был посвящен ряд событий форума.

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Одним из ключевых моментов стало подписание губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и гендиректором компании «СКБ Контур» Михаилом Сродных соглашения о поддержке одаренных школьников региона, которые в будущем смогут работать в IT. Выявлять таких ребят будут с помощью интеллектуальных конкурсов и проектов. В ближайшей перспективе будет разработан план мероприятий, которые помогут раскрыть потенциал ребят и замотивируют участвовать в олимпиадах федерального уровня. Пока соглашение подписано на пять лет, но этот срок может быть продлен.

-Уверен, вы знаете, что IT — одна из самых высокооплачиваемых сфер в мире. Учеба в «СКБ Контуре» — реальный шанс для наших детей, особенно из отдаленных муниципалитетов, получить крутую профессию, не уезжая из родного региона и даже города, ведь программисты часто работают на удаленке. Да и работа благодаря «Контуру» у них всегда будет, — отметил Евгений Куйвашев.

– Нам всегда нужны классные специалисты, поэтому мы уже много лет занимаемся IT-образованием. Важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята понимали, что в регионе есть где учиться и есть где работать в дальнейшем, чтобы Урал был для них как минимум одной из точек, где бы им хотелось приложить свои силы. В одиночку такие задачи не решаются, и мы рады, что находим такую мощную поддержку со стороны руководства Свердловской области, – отметил Михаил Сродных.

Еще одним важным результатом форума стало новое соглашение «СКБ Контура» и Уральского федерального университета о сотрудничестве по формированию современной и технологичной платформы обучения, созданию возможности для индивидуального развития одаренных студентов. К совместным проектам будут привлекать лучших преподавателей вуза и специалистов «СКБ Контура». Также стороны договорились о ежегодной подготовке порядка 5 тыс. специалистов в своем акселераторе. В проекте смогут пройти обучение люди без IT-образования, педагоги и специалисты, желающие улучшить свои навыки, сообщил ТАСС Михаил Сродных. Запустить проект планируют в 2025 году.

– Сектор IТ сейчас на подъеме, и ему требуется большое количество по-настоящему квалифицированных специалистов. Чтобы восполнить дефицит кадров, их подготовку и отбор важно вести, начиная со школьной скамьи. Также необходимо поддерживать ребят в ходе их обучения в университете, давая им возможности для того, чтобы они могли максимально раскрыть свои таланты. В вузе готовы к решению этой актуальнейшей для страны задачи с нашим давним партнером. Совместными усилиями мы уже сделали очень много для повышения качества образования в сфере цифровых технологий, успешно реализовали большое количество проектов. Уверен, что новое соглашение сделает наше сотрудничество еще более полезным и продуктивным, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Сметы на автомате

На выставке ИННОПРОМ-2022 состоялось торжественное вручение премий авторам лучших инновационных цифровых проектов – лауреатам губернаторской премии в сфере IT в 2019 и 2021 годах. В активе у уральцев много интересных разработок. Например, VRDiver – система подводной виртуальной реальности, авторами которой стали Алексей Лысенко и Евгения Панасова. Проект представляет из себя программно-аппаратный комплекс, который позволяет создать в небольшом бассейне иллюзию открытого океана. VRDiver можно использовать для тренировок вместе с программами симуляции дайвинга. Также исследуется возможность его применения в гидрореабилитации.

В числе проектов-победителей и IT-решение для строителей, которые возводят здания с применением технологий информационного моделирования. Программа, разработанная компаниями «Тангл» и «БИМ-Кластер», позволяет автоматизировать получение ведомостей объема работ и смет на строительство. Как отмечают разработчики, использование их системы поможет существенно сэкономить время на составлении смет, повысить точность расчетов и справиться с потерей данных, в том числе при строительстве школ, детских садов и других социальных объектов. Лучших в сфере IT наградил Евгений Куйвашев. Победители получили почти два миллиона рублей.

– Когда результаты твоего труда находят отклик на таком высоком уровне, это очень ценно, это окрыляет, – говорит директор «Бим-Кластера» Андрей Белькевич. – Теперь мы двигаемся дальше. Неделю назад подали документы на грант РФРИТ для доработки нашей платформы. В случае успеха уже к сентябрю надеемся увеличить скорость нашей разработки в два раза.

– Мы планомерно поддерживаем IT-сферу, создаем условия для работы талантливых программистов. Уже более 10 лет мы вручаем премии в сфере информационных технологий. Это своеобразный государственный заказ на приоритетное развитие отрасли, внедрение IT-технологий в жизнь, – отметил Евгений Куйвашев. Губернатор подчеркнул, что премии вручаются уральцам, чьи уникальные разработки позволяют решать серьезные производственные задачи.

Средняя зарплата IT-специалистов в Свердловской области, по данным HeadHunter, составляет уже больше 57 тысяч рублей. Примерно четверть работников сферы получают зарплату более 100 тысяч рублей. В основном это программисты.

Премия губернатора за выдающиеся научные разработки в сфере информационных технологий учреждена в 2009 году. Ее размер в каждой номинации составляет 300 тысяч рублей. Главная задача конкурса – продвижение информационных технологий, поиск талантливых ученых, руководителей и специалистов, способных предложить неординарные инновационные идеи и проекты. В настоящее время в Свердловской области открыт очередной прием работ на соискание премии. Они принимаются до 1 сентября 2022 года в Министерстве цифрового развития и связи Свердловской области.