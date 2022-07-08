Темы дня

Общество
8 июля 2022, 18:21

Глава секретариата Союза журналистов России отмечает день рождения

глава секретариата СЖР Денис Токарский

Денису Токарскому пожелали крепкого здоровья, реализации идей и новых свершений. Фото: Алевтина Трынова

Сегодня, 8 июля, управляющему делами Союза журналистов России, главе секретариата СЖР Денису Токарскому исполняется 44 года.

С днем рождения его поздравила директор РИЦ ТАСС Урал, лауреат XXII национальной премии в области медиабизнеса "Медиа-менеджер России" Мария Картуз:

— Уважаемый Денис Евгеньевич! Зная ваш бесконечный оптимизм и энергию, не завидую тем горам, которые могут встать у вас на пути! Вы занимаетесь очень важным делом — развиваете журналистику, профессию, которая меняется каждый день! Я желаю вам удачи в этом сложном и объемном деле! Мы все ценим ваш вклад в профессию и с нетерпением ждем очередного Форума современной журналистики "Вся Россия — 2022".

К поздравлениям присоединился гендиректор "АиФ-Урал" Дмитрий Бондарев. "Вы обладаете колоссальной энергией, светлым разумом и человеческим обаянием. С вами абсолютно комфортно работать и общаться", — заверил он и пожелал Токарскому крепкого здоровья, реализации идей и новых свершений.

"Любая встреча с тобой — это смех и веселье. Да, иногда это утомляет. Нет, не меняйся", — добавил главный редактор информационного агентства "Европейско-Азиатские Новости" Александр Кириллов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.07.2022, 23:07 / Спорт
Магомед Курбанов: "Тим Цзю, хватит бегать. Давай устроим мегабой"
09.07.2022, 22:09 / Спорт
Магомед Курбанов победил экс-чемпиона мира по боксу Патрика Тейшейру
09.07.2022, 18:19 / Общество
В Богдановиче появился Дом культуры почти за 50 млн рублей
09.07.2022, 18:09 / Спорт
"Урал" и "Крылья Советов" сыграли футбольный матч из трех таймов
09.07.2022, 17:50 / Общество
Сергей Прокопьев готовится к выходу в открытый космос. Фото