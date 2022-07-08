Глава секретариата Союза журналистов России отмечает день рождения

Денису Токарскому пожелали крепкого здоровья, реализации идей и новых свершений. Фото: Алевтина Трынова

Сегодня, 8 июля, управляющему делами Союза журналистов России, главе секретариата СЖР Денису Токарскому исполняется 44 года.

С днем рождения его поздравила директор РИЦ ТАСС Урал, лауреат XXII национальной премии в области медиабизнеса "Медиа-менеджер России" Мария Картуз:

— Уважаемый Денис Евгеньевич! Зная ваш бесконечный оптимизм и энергию, не завидую тем горам, которые могут встать у вас на пути! Вы занимаетесь очень важным делом — развиваете журналистику, профессию, которая меняется каждый день! Я желаю вам удачи в этом сложном и объемном деле! Мы все ценим ваш вклад в профессию и с нетерпением ждем очередного Форума современной журналистики "Вся Россия — 2022".

К поздравлениям присоединился гендиректор "АиФ-Урал" Дмитрий Бондарев. "Вы обладаете колоссальной энергией, светлым разумом и человеческим обаянием. С вами абсолютно комфортно работать и общаться", — заверил он и пожелал Токарскому крепкого здоровья, реализации идей и новых свершений.

"Любая встреча с тобой — это смех и веселье. Да, иногда это утомляет. Нет, не меняйся", — добавил главный редактор информационного агентства "Европейско-Азиатские Новости" Александр Кириллов.