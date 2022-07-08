Татьяна Фомина: «Основа предприятия – люди, которые чувствуют ответственность и понимают, насколько их работа важна. Мы знаем, что мы – государева служба». Фото: Алексей Кунилов

Татьяна ФОМИНА трудится в одной из старейших государственных служб – почтовой – уже 40 лет. Через ее руки прошли миллионы писем, газет и журналов. На почте работали родители Татьяны Павловны, а теперь и дети. Сейчас она – начальник цеха по экспедированию печати УФПС по Свердловской области АО «Почта России». В интервью корреспонденту «ОГ» Екатерине СЕРДИТЫХ Татьяна Фомина рассказала за что любит свою работу, почему ее профессия помолодела, и за какие особые заслуги можно удостоиться ведомственной награды.

Главное звено

– Татьяна Павловна, как вы выбрали профессию?

– А у меня не было выбора (смеется). Я из семьи потомственных почтовиков: мама была начальником отделения связи, отец после войны работал инкассатором тоже на почте.

Когда мне было лет 14, подрабатывала почтальоном, затем в 19 – устроилась официально. Время пролетело незаметно: в этом году уже 40 лет, как работаю в этой системе. Прошла, как принято говорить, все ступени профмастерства, начиная от оператора связи. 13 лет была начальником Почтамта. В 2019 году, уже будучи на пенсии, возглавила цех экспедирования печати.

– Чем занимается цех?

– Наш цех – звено, с которого начинается доставка печати. От нашей работы многое зависит. Мы – связующее звено между типографиями, издательствами и теми, кто приносит газету людям.

– Поясните?

– По итогам подписки в редакциях газет составляют специальные таблицы, где указывают, кому какую версию газеты доставлять: социальную, полную и т. д., и пересылают их нам. Когда газеты привозят ночью из типографии, мы рассортировываем их и отправляем в отделения связи области. И уже почтальоны доставляют ее адресатам. Аналогично экспедируем все газеты, которые издаются в Екатеринбурге и отправляются в другие регионы.

– Сколько у вас сотрудников?

– Сейчас в цехе работает 35 человек в 2 ночные смены, по 10–11 сотрудников в каждой. Вся сортировка, отправка и подготовка документов происходит ночью, чтобы люди уже с утра получили свежую прессу. Раньше все происходило вручную, а теперь появились автоматизированные рабочие места и компьютерные программы, которые учитывают вес, направление отправки и присваивают номера. Это позволяет ускорить процесс и улучшить качество работы. А также требует от работников новых компетенций. Поэтому в последнее время коллектив заметно помолодел. В каждой смене обязательно работают мужчины, поскольку ведь ручной труд – сортировка и упаковка – никуда пока не делись. Есть очень большие тиражи, например, «Российская газета», «Аргументы и факты», но лидер по количеству читателей, конечно, «Областная газета».

– Случается, газеты приходят, например, на север области на день позже. С чем это связано?

– Такое бывает при позднем поступлении газет из типографии – к счастью, не так часто. А график работы машин по дальним маршрутам выстроен так, чтобы доставлять прессу и почту день в день. Поэтому, когда газета нам поступает, например, в 00:30, понятно, что она уже не может быть отправлена.

Мастер связи

– Вы 13 лет возглавляли екатеринбургский почтамт. Легко было хрупкой женщине нести на своих плечах такой груз ответственности?

– Для меня управление большим предприятием было очень интересно, шло развитие, надо было все время двигаться вперед. И еще мне всегда нравилось работать с людьми, как в коллективе, так и с клиентами. За 13 лет, пока я руководила почтамтом, было очень много сделано по внедрению автоматизированных рабочих мест и улучшению условий труда. Знаете, тогда организовали так называемую «зеленую линию»: каждый четверг мы общались по телефону с клиентами и пытались решать их проблемы в режиме онлайн. Для меня тогда и сейчас главное – работа на результат. Все-таки почта – это то, что связывает людей, и мне это нравится.

– За 40 лет не появилось ощущения, что все главное уже случилось, позади?

– Совсем нет. Даже сейчас, будучи на пенсии, я постоянно развиваюсь, и почта помогает мне в этом. У нас в рамках корпоративного университета можно пройти бесплатное обучение. Причем, без отрыва от работы. Ты узнаешь новые тенденции и сразу применяешь знания на практике. Это позволяет все время быть в тонусе не только, когда ты молодой, а постоянно совершенствовать свои знания.

– Какие у Вас профессиональные награды?

– За эти годы много всего было: есть грамоты губернатора, администрации Екатеринбурга, награды за инновационные идеи – да сразу всего и не упомнить.

Я «Мастер связи» – это ведомственная награда, которая присваивается не за просто хорошо выполненную работу, а действительно за совершенствование отрасли. Тогда мы на почтамте внедрили программу по автоматизированной обработке большого объема посылок. Она заработала и во многих отделениях связи. В результате – существенно улучшилось качество обслуживания. Мы были, как большой комбинат, обеспечивающий бесперебойную работу: посылки шли огромными объемами на всю Россию. На это был потрачен не один год, ведь организовывали все практически с нуля. Работал весь коллектив. И наши программисты, и люди со стороны привлекались, потому что своими силами было невозможно справиться с такими объемами. Справились, я считаю, на отлично.

Почтовое братство

– Для страны почта, безусловно, стратегически важная отрасль. Чувствуете ли Вы себя частью большой системы, государственным человеком?

– Безусловно. И это не для красного словца. Почта для меня – огромная структура, и мы ее часть. Согласитесь, основа предприятия – люди, которые чувствуют ответственность и понимают, насколько их работа важна. Мы знаем, что мы – государева служба.

Почта России – для меня это стабильность, надежность, престиж. Мне есть чем гордится: моя жизнь состоялась, ведь и дети пошли по моим стопам, потому как мы не изменяем традиции. Династии учителей, врачей, военных – уже на слуху, а вот у нас династия почтовиков – это редкость.

Если честно, о выборе профессии ни разу не пожалела. В детстве я одно время хотела быть учителем, но ведь и здесь работаю с людьми. Ни один клиент, пришедший ко мне, даже недовольный, не ушел, не сказав «спасибо». К любому могу найти подход. И у сотрудников все вопросы решаю. Я нашла свое место в жизни.

Знаете, есть некое почтовое братство. В любую точку России, когда я приезжала, в чужом городе на любой вопрос, на любую просьбу на почте мне помогали. Иногда люди по разным причинам с почты уходят, но потом многие возвращаются. Это место, куда хочется вернуться.

– Что пожелаете себе и своим коллегам в профессиональный праздник?

– Прежде всего, здоровья, это главное. А также всем сотрудникам – иметь крепкий тыл, ведь любые трудности можно преодолеть, если все благополучно в семье. Желаю также добиться успехов в профессии. Пусть каждый сотрудник с гордостью произносит: «Я работаю на почте».

День российской почты Вчера на стадионе «Екатеринбург Арена» прошли торжественные мероприятия по случаю Дня российской почты, в которых приняли участие почти полтысячи сотрудников отделений связи из Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, Пермского края, Удмуртской республики, ЯНАО и ХМАО. Для гостей провели экскурсию по стадиону, их поздравили представители региональных органов власти и ведомств. – Мы стремимся к тому, чтобы уральцы были абсолютно уверены в высоком качестве наших услуг, а сотрудники гордились тем, что они работают в одной из лучших компаний страны. За последние годы Почта России активно трансформировалась из традиционного почтового оператора в цифровую почтово-логистическую компанию. Мы успешно развиваем цифровые и дистанционные сервисы, которые востребованы у клиентов почтовых отделений и наших бизнес-партнеров, – рассказал директор макрорегиона Урал АО «Почта России» Дмитрий Киселёв. – Наверное, нет человека, кто так или иначе не пользовался услугами Почты России. В последние годы почта сильно меняется. Это цифровая трансформация предприятия и услуг. По статистике, несколько миллионов человек каждый день пользуются мобильным приложением почты. Это колоссальные данные и колоссальная ответственность людей, которые каждый день работают с нашими гражданами, – отметил помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгений Гурарий. – Сложно переоценить значение почты. Мы видим и очень ценим, как она двигается и развивается. Реализуется масштабная программа модернизации сельских почтовых отделений. 40 из них откроются в Свердловской области уже в этом году, – подчеркнул Дмитрий Ионин. Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения сотрудников благодарственными письмами и почетными грамотами.

СПРАВКА. 1714 год – Указ Петра I «учинить обыкновенную почту , в неделю два дни» в Петербурге.

, в неделю два дни» в Петербурге. 1721 год – Введена должность генерал-почтмейстера, которому была подчинена почтовая и ямская службы.

1922 год – посылки и письма начали доставлять на самолетах.

2009 год – почтовые операторы объединены в федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Почта России».

2015 год – запущен сервис электронных заказных писем с юридической значимостью, которые можно отправлять и получать в мобильном приложении Почты.

2019 год – Почта России из федерального государственного предприятия превратилась в акционерное общество и начала активно развивать логистику для рынка электронной коммерции.

2021 год – утверждена обновленная стратегия развития Почты России до 2030 года. Ее цель – трансформация в современную цифровую компанию.