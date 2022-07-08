Душа в душу

В сентябре Андрей Юрьевич и Светлана Александровна Оберюхтины отметят 40 лет совместной жизни. Фото: Алексей Кунилов

Вчера в уральской столице прошли мероприятия, посвященные отмечаемому 8 июля Дню любви, семьи и верности. В этом году указом президента России Владимира ПУТИНА он получил статус официального. Самые крепкие семейные союзы Екатеринбурга в праздничный день были отмечены памятными медалями.

Медалями «За любовь и верность» были награждены 8 пар, прожившие вместе более четверти века. В торжественной церемонии принял участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, он рассказал, что и сам вырос в счастливой и дружной семье.

– Мои родители отметили 24 июня 62 года совместной жизни. Это очень солидный срок. А через месяц у нас с супругой юбилей – 35 лет брака. И мы хотим также долго и счастливо прожить, как наши родители, как наши сегодняшние гости, сказал Алексей Орлов.

Мэр Екатеринбурга вручил почетную медаль семье Оберюхтиных. Андрей Юрьевич и Светлана Александровна вместе уже 40 лет, у них двое детей. На традиционный вопрос, в чем секрет семейного счастья, супруги отвечают, что в молодости это, естественно, любовь, а дальше сближает совместный труд и общие цели. Пара уверяет, в первую очередь нужно разговаривать с любимым человеком.

Конечно, за эти годы было всякое, но, по словам героев, обид у них хватало буквально на час:

– Потом кто-то из нас подходит и говорит «хватит ссориться, давай будем жить дальше». Глупо тратить время и нервы на негатив, может, поэтому мы и счастливы. Все происходило просто и само собой. Проще надо относиться ко всему. Так жить легче.

Свердловчане стали чаще жениться, чем разводиться. Только за первые полгода 2022-го было заключено около 12 тысяч браков – на 10% больше, чем годом ранее, сообщила вчера на пресс-конференции замначальника Управления ЗАГСа Свердловской области Наталья Храмова. Практически половина из тех, кто женится, – люди в возрасте 25–34 года. Кроме того, сыграли свадьбы 11 пар свердловчан старше 80 лет. Количество разводов осталось практически неизменным: за полгода в ЗАГСе было зафиксировано 10 390 актов о расторжении брака. Наиболее кризисным периодом для брака являются первые 5 и последующие 6–10 лет совместной жизни – на них приходится 34% и 28% разводов соответственно.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и первый замминистра социальной политики области Евгений Шаповалов вручают почетную медаль супругам Оберюхтиным. Фото: Алексей Кунилов

На одной стороне медали «За любовь и верность» изображены святые Петр и Феврония, на другой – ромашка. Фото: Алексей Кунилов