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9 июля 2022, 09:13

В двух свердловских городах перестанут работать телевизоры и радио

человек с пультом от телевизора

Кратковременные отключения телерадиосигнала ожидаются 11–14 июля. Фото: Алексей Кунилов

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупредила жителей Свердловской области о кратковременных отключениях телерадиосигнала. Они связаны с профилактическими работами.

Перерывы трансляции можно будет заметить в двух городах региона. 11, 12 и 13 июля с неполадками столкнутся жители Новоуткинска, а 14 июля — Новоуральска.

Фото: с сайта РТРС

В указанные дни на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. При этом в случае непогоды некоторые работы могут быть перенесены или отменены.

Областная газета Свердловской области

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