В двух свердловских городах перестанут работать телевизоры и радио

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) предупредила жителей Свердловской области о кратковременных отключениях телерадиосигнала. Они связаны с профилактическими работами.
Перерывы трансляции можно будет заметить в двух городах региона. 11, 12 и 13 июля с неполадками столкнутся жители Новоуткинска, а 14 июля — Новоуральска.
В указанные дни на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. При этом в случае непогоды некоторые работы могут быть перенесены или отменены.