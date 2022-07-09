Детская железная дорога в Екатеринбурге устроит праздник горожанам в честь своего дня рождения

ДЖД расположена в ЦПКиО Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 9 июля, Свердловская детская железная дорога (ДЖД) отмечает свой 62-й день рождения. Для горожан подготовлена развлекательная программа.

Основные мероприятия пройдут на станции Екатеринбург-Детский. В 11:00 и в 14:00 гости смогут принять участие в мастер-классах по железнодорожному моделизму. С 14:00 — попрактиковаться в управлении действующими моделями погрузочно-разгрузочной техники, с 14:00 до 16:00 — сесть за тренажер-симулятор поезда "Ласточка".

Кроме того, в 12:00 на площади перед зданием вокзала состоится праздничный концерт. Также ежечасно будет отправляться экскурсионный поезд. Первый рейс назначен на 11:00, а последний — на 20:27.

Напомним, ДЖД расположена в ЦПКиО Екатеринбурга. Ее протяженность — 3,1 км. Малая магистраль объединяет три станции и два остановочных пункта. Регулярное движение поездов было открыто 9 июля 1960 года. С 2017 года (после проведенной реконструкции) малая магистраль работает круглый год.

Добавим, на базе малой магистрали создан уникальный Музей узкоколейных железных дорог. На открытой экспозиционной площадке представлено более 50 образцов узкоколейной техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения. Семь экспонатов имеют официальный статус памятников науки и техники РФ.