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9 июля 2022, 10:50

В России ужесточили наказание за побои

побои

Теперь драчуна могут посадить на полгода. Фото: Алексей Кунилов

С сегодняшнего дня наказание за побои станет строже. Соответствующий закон был принят Госдумой РФ 14 июня.

Теперь за побои, которые совершаются в третий и более раз, преступнику будут грозить обязательные работы сроком до 480 часов, исправительные — до одного года, ограничение свободы до одного года или арест на срок до шести месяцев.

Прежде за первое рукоприкладство гражданин привлекался к административной ответственности (штраф от 5 до 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток). За повторное наступала уголовная ответственность — штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до полугода или арест на срок до трех месяцев. А в третий раз человек вновь привлекался только по административной статье.

Областная газета Свердловской области

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