В России могут отменить комиссию за переводы между счетами в разных банках

Проект предполагает внесение изменений в закон "О банках и банковской деятельности". Фото: Владимир Мартьянов

В Госдуму РФ внесен проект об освобождении от комиссий переводов физических лиц до 1,4 млн рублей ежемесячно между своими счетами (вкладами) в разных банках. Инициаторами стали глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

Как говорится в пояснительной записке, законопроектом предлагается "установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ".

Таким образом планируется пресекать возможности создания банками препятствий для свободного перемещения средств. Полный текст документа размещен в электронной базе данных Госдумы РФ.