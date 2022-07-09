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Общество
9 июля 2022, 13:08

Для юных тагильчан прислали сертификаты рекордсменов России

рекордсмены

Сертификаты пришли Дмитрию Боярских и Андрею Мелкозерову. Фото: с сайта "Книга рекордов России"

В Нижний Тагил прибыли сертификаты "Книги рекордов России". Они предназначены двум юным спортсменам.

Сертификаты получат Дмитрий Боярских и Андрей Мелкозеров. Первый рекордсмен дольше всех, среди мальчиков 11 лет, удерживал горизонтальный упор на согнутых руках ("крокодильчик"). Второй — дольше всех, среди мальчиков 12 лет, провисел на двух руках без отрыва пальцев от перекладины.

"Вот такая красота пришла, скоро передам нашим рекордсменам", — написал на личной странице "ВКонтакте" тренер атлетов Фанис Хайруллин. Он также отметил, что в копилке объединения уличной атлетики "Стойкие" уже 12 рекордов России. На данный момент, по его словам, идет подготовка еще к трем рекордам.

Ранее мы также рассказывали о том, что 23-летняя жительница Нижнего Тагила Альфия Хайруллина стала рекордсменкой по наибольшей продолжительности удержания горизонтального упора на согнутой руке на брусьях в России. У нее лучший результат среди женщин. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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