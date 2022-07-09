Клава Кока выступит сразу на трех праздниках в Каменске-Уральском

В завершении праздника ночное небо Каменска-Уральского окрасит фейерверк. Фото: Галина Соловьёва

Жителей Каменска-Уральского пригласили отпраздновать День металлурга, День города и 90-летие алюминиевой отрасли. Все три праздника пройдут в один день.

Гостей будут ждать на площади Ленинского комсомола (у мэрии) в 19:00 16 июля. На сцене выступят местные исполнители и гости из Екатеринбурга – кавер-группа "Лимонад". Звездой вечера станет известная уральская певица, победительница премии МУЗ-ТВ, ведущая "Орла и решки" Клава Кока.

А когда на город опустятся сумерки, участники мероприятия смогут увидеть историю алюминия от начала времен до наших дней. Благодаря 3D-графике реалистичные образы и удивительные эффекты появятся на фасаде здания мэрии. В завершении праздника ночное небо Каменска-Уральского окрасит фейерверк, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.