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Общество
9 июля 2022, 16:58

Свердловский губернатор ответил Анатолию Вассерману на его высказывание о Екатеринбурге

Екатеринбург

Анатолий Вассерман приглашен в Екатеринбург. Фото: Галина Соловьева

Депутат Госдумы РФ, магистр "Своей игры" Анатолий Вассерман назвал российские города, где, по его мнению, процветает гомосексуализм. В список вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

На высказывание отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"В очередной раз кто-то решил, что все знает о Екатеринбурге. <...> Как он сделал вывод о городе, где каждый год растет число многодетных семей, мне непонятно. Возможно, магистр сам сможет объяснить. Приглашаю вас, Анатолий, посетить наш город и рассказать, чем он, по-вашему, так отличается от других", — написал глава региона в личном telegram-канале.

Добавим, ранее на сайте Федерального агентства новостей появилось интервью с магистром "Своей игры". В нем Анатолий Вассерман заявил следующее: "Насколько нам известно, центрами однополых отношений являются именно мегаполисы. В России это, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Уровень психологической нормы в них намного ниже рекомендуемого, что вызывает у местных жителей античеловеческое половое поведение".

Областная газета Свердловской области

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