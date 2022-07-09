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9 июля 2022, 17:50

Сергей Прокопьев готовится к выходу в открытый космос. Фото

Сергей Прокопьев

На тренировках отрабатываются технические задачи и слаженность работы между всеми членами экипажа. Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

Экипаж МКС-68, в который входят Анна Кикина, Дмитрий Петелин и уралец Сергей Прокопьев, готовится к полету. В соответствии с программой им предстоит несколько раз выйти в открытый космос.

Одна из целевых задач — перенос радиатора с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" при помощи робота-манипулятора "ERA". В рамках испытаний, проводимых в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, члены экипажа регулярно отрабатывают задачи внекорабельной деятельности.

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

Накануне под водой космонавты провели подготовительные работы к переносу радиатора, после чего Кикина выполнила его "захват" при помощи манипулятора, а затем поднятие, перенос и первичную стыковку с модулем "Наука". Далее Петелин и Прокопьев совершили окончательное механическое и гидравлическое соединение и осуществили электрическое подключение радиатора.

Фото: Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина

Как отмечают в пресс-службе центра, помимо технических задач, на такой тренировке также отрабатываются координация и слаженность работы между всеми членами экипажа.

"Космонавты успешно справились со всеми поставленными задачами и отметили высокое качество моделирования реальной ситуации", — говорится в сообщении.

Областная газета Свердловской области

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Сергей Прокопьев готовится к выходу в открытый космос. Фото