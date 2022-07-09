В Богдановиче появился Дом культуры почти за 50 млн рублей

Такой масштабный проект реализован на территории городского округа впервые. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В селе Гарашкинском городского округа Богданович появился Дом культуры. Его строили два года.

Стоимость проекта составила 49,7 миллиона рублей. Эта сумма была выделена из областного бюджета.

"Уверена, что славная история Гарашкинского Дома культуры станет залогом творческих успехов, появления новых талантливых имен и коллективов! В этом гостеприимном учреждении созданы все условия для организации досуга детей и взрослых, способствующие реализации их талантов и способностей, а также проведению культурно-развлекательных мероприятий, выставок, концертов и праздников", — отметила председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, при поддержке которой был решен вопрос о строительстве нового ДК.

Кстати, первое упоминание о художественной самодеятельности гарашкинцев обнаружено в летописи села в 1924 году. Тогда около 20 активных комсомольцев устраивали концерты в "Избе-читальне". В ноябре 1976 года распахнул свои двери новый Гарашкинский сельский дом культуры. Несколько лет назад здание пришло в негодность. К решению вопроса подключилось свердловское правительство.

По данным департамента информполитики региона, в новый ДК уже заехали несколько клубов: детский кружок театрального творчества "Колобок", творческий коллектив "Вдохновение", объединивший людей старшего поколения, и клуб "Очумелые ручки". Здесь же будет открыт хореографический класс, кабинеты для творческих кружков и библиотека.