10 июля — День российской почты

Фото: Павел Ворожцов

Правительство Свердловской области поздравило почтовых работников с профессиональным праздником. Его отмечают сегодня более 8 тысяч человек в регионе.

На Среднем Урале работает более 800 почтовых отделений, причем значительная часть из них находится в сельской местности, где работа почты особенно важна. Четкая работа Управления федеральной почтовой связи Свердловской области, высокий профессионализм, ответственность и добросовестный труд уральских почтовиков способствуют успешному социально-экономическому развитию региона, улучшению делового климата, упрочению социальной стабильности и росту качества жизни уральцев, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Широким спросом уральцев пользуются новые цифровые сервисы и услуги почты: отслеживание почтовых отправлений, электронные заказные письма и простая электронная подпись. Почта России также оказывает поддержку бизнесу, обеспечивая надежную доставку.