Казахстан высоко оценил работу деловой делегации на ИННОПРОМе в Екатеринбурге

Высказан интерес казахстанской стороны об организации выездной сессии выставки ИННОПРОМ в Казахстане. Фото: Павел Ворожцов

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022 предприятия России, в том числе свердловские, и Казахстана достигли договоренностей о сотрудничестве в металлургии, машиностроении и других сферах. Подписано 27 двусторонних договоров.

Как отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, тренд на развитие кооперационных проектов в высокотехнологичных отраслях между двумя странами полностью отвечает интересам уральских промышленников.

"На площадке ИННОПРОМа было представлено более 200 предприятий Казахстана. Свердловские производители смогли провести сотни переговоров. Одни из них завершились подписанием конкретных документов, другие – помогли установить контакты на будущее", – заявил он.

По данным департамента информполитики региона, диалог планируется продолжить осенью в Нур-Султане на платформе крупнейшей выставки по машиностроению и металлообработке в Центральной Азии – "Неделе обрабатывающей промышленности". На мероприятие приглашена свердловская делегация.

Напомним, ИННОПРОМ проходил с 4 по 7 июля включительно. Республика Казахстан выступала в качестве страны-партнера. На ее стенде были представлены десятки компаний.

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