«Область на карте»

Кроме чаш, вандалы повредили металлические конструкции и трубы для подачи воды. Фото: Из архива Натальи Тихоновой

Сысертский «Эверест», невезучие вандалы и фантомное масло – «Облгазета» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в уральских муниципалитетах за минувшую неделю.

Асбест

В центре Асбеста разгромили фонтан за 1,6 миллиона рублей. Как сообщила газета «Асбестовский рабочий», компания молодых хулиганов под покровом ночи забралась в фонтан на Форумной площади – инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения. Двое мужчин решили проверить на прочность чаши сооружения и залезли на них. Объект такой «проверки» не выдержал, и часть его обрушилась прямо на одного из вандалов. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он находится на лечении. Остальные к моменту приезда полиции сбежали, их личности устанавливают.

Интересно, что фонтан запустили лишь в 2018 году – после реконструкции по проекту благоустройства городской среды. Теперь фонтан снова законсервировали. В ближайшее время местные власти подсчитают размер ущерба и определят, кто и как восстановит конструкцию. После происшествия центр города будут чаще патрулировать в ночное время, пишет СМИ.

Сысерть

Сысертских коммунальщиков завалили старыми автопокрышками, пишет газета «Маяк». Поскольку региональные операторы такой мусор не вывозят, а за содержание площадок отвечает муниципалитет, выброшенные шины начали собирать и складировать в муниципальном учреждении «Благоустройство». Как пишет газета «Маяк», с середины апреля учреждение приняло 2450 покрышек. Получилась гора протяженностью 50 метров, высотой – 15. Стоимость переработки покрышек составляет 7–12 тысяч рублей за тонну. Ни в бюджете учреждения, ни в муниципальном бюджете расходы на утилизацию покрышек не предусмотрены. Поэтому в округе ломают голову, что с ними делать.

Артёмовский

Поликлиника центральной районной больницы в Артёмовском закрылась на глобальную реконструкцию. Со вчерашнего дня амбулаторный прием ведется в других зданиях медучреждения. Ремонт продлится до конца года, на него из федерального бюджета выделено около 40 миллионов рублей.

Подрядчик приведет в порядок фундамент, поменяет перекрытия, коммуникации, поставит новые окна и двери, реконструирует входные конструкции – они должны стать удобными для маломобильных пациентов.

– Нетронутыми останутся, по сути, только несущие стены, – пояснил газете «Артёмовский рабочий» главный врач ЦРБ Андрей Карташов.

Первоуральск

В городской больнице Первоуральска обнаружили сливочное масло неясного происхождения. Поставку выявило региональное управление Россельхознадзора, пишет «Первоуральск.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Выяснилось, что учреждение получило 10 килограммов масла, произведенного компанией-фантомом, – по зарегистрированному адресу ее цех не обнаружили. В больницу направлено информационное письмо – подозрительный продукт исключат из поставок.

Серов

В Серове неизвестный украл из двора многоквартирного дома кошку из бревен, которую жильцы смастерили для благоустроительного конкурса. Поделку, по словам очевидцев, забрал и увез некто на черной иномарке, пишет городской паблик «Это Серов, детка!» Серовчане решили не обращаться в полицию, поскольку сумма ущерба незначительная. Похитителя пытаются найти и заставить вернуть пропажу через городские сообщества. Пока поиски успехом не увенчались.

Белоярский

Белоярский районный дом культуры пригласил жителей поучаствовать в театрализованной постановке ко Дню района и поселка 6 августа. Такое объявление учреждение опубликовало в соцсетях. Как сообщает газета «Новое знамя», это будет реконструкция истории Слободы Белоярской – от основания до наших дней. По сюжету актеры-любители сыграют казаков и крестьян, которых собирают братья Томиловы для строительства острога.

Солнечный (Берёзовский ГО)

В поселке Солнечном сотрудники МКУ «Благоустройство и ЖКХ» разобрали сараи и теплицы в огороде одной из местных жительниц. На этом месте будет модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который в поселке давно ждут, пишет «Золотая горка». Как пояснили изданию в администрации города, участок, запланированный под ФАП, женщина заняла самовольно. Ее несколько лет просили освободить земли общего пользования и даже выделили другой надел для огородничества, однако старый участок жительница так и не оставила. Поэтому сейчас специалисты ликвидируют хозпостройки в принудительном порядке. Строительство ФАПа начнется этим летом, он должен быть готов до конца этого года.