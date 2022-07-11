Для жителей Донбасса стартовали экскурсии в екатеринбургский Музей космонавтики и ракетно-космической техники

Посещение музея НПО автоматики — лишь одно из множества культурно-массовых событий для прибывших из ЛНР и ДНР. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Музее космонавтики и ракетно-космической техники НПО автоматики стартовали бесплатные экскурсии и научно-популярные лекции для прибывших в Свердловскую область жителей ДНР и ЛНР. Акция будет действовать четыре дня, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

На первой экскурсии гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра рассказал посетителям, что предприятие занимается разработкой и изготовлением систем управления для космических ракет, а в его музее представлена широкая экспозиция "самых крутых разработок в области космоса, которыми наша страна может гордиться".

При посещении музея гости смогли увидеть космический скафандр и узнать о личности основателя НПО автоматики – академике Николае Семихатове, об участии предприятия в советских, российских и международных космических программах. Самым зрелищным событием экскурсии стал интерактивный пуск ракеты-носителя в 3D-формате. Его произвел третьеклассник Саша Григорьев, который приехал в Екатеринбург с мамой и бабушкой три месяца.

"Если запускать ракету из подводной лодки – то сложно, а если обычную, то нет. Надо нажать старт, а потом пуск", – поделился школьник впечатлениями после экскурсии.

Кстати, посещение музея НПО автоматики — лишь одно из множества культурно-массовых событий для прибывших из ЛНР и ДНР. Они могут также сходить в театр и на концерты.

Отметим, на сегодняшний день самостоятельно прибыли на Средний Урал 850 человек. Еще 266 человек приехали на Средний Урал в составе организованной группы. Организации социального обслуживания и благотворительные объединения формируют для приезжих наборы товаров первой необходимости, для детей собирают игрушки. Предусмотрено медицинское обслуживание. Детсадовцам и школьникам предоставлены места в соответствующих образовательных организациях.