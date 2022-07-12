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Общество
12 июля 2022, 09:15

Свердловский губернатор проанонсировал передачу 44 новых автомобилей 19 больницам

автомобиль скорой помощи

В этом году регион собирается купить еще 162 автомобиля для медработников. Фото: Павел Ворожцов

Ключи от автомобилей торжественно передадут главным врачам районных медучреждений. Произойдет это сегодня.

Как напомнил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в личном telegram-канале, "машины куплены по нацпроекту "Здравоохранение". На них медики будут ездить к пациентам и доставлять их к врачам, перевозить биоматериалы в лаборатории".

В этом году регион собирается купить еще 162 автомобиля для медработников.

Добавим, передача новых машин LADA Largus состоится на территории Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн (Екатеринбург).

Областная газета Свердловской области

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