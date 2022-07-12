Свердловский губернатор проанонсировал передачу 44 новых автомобилей 19 больницам

Ключи от автомобилей торжественно передадут главным врачам районных медучреждений. Произойдет это сегодня.
Как напомнил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в личном telegram-канале, "машины куплены по нацпроекту "Здравоохранение". На них медики будут ездить к пациентам и доставлять их к врачам, перевозить биоматериалы в лаборатории".
В этом году регион собирается купить еще 162 автомобиля для медработников.
Добавим, передача новых машин LADA Largus состоится на территории Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн (Екатеринбург).