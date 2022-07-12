В России подтвердили первый случай оспы обезьян

Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Фото: Павел Ворожцов

Санитарные врачи сообщили о подтвержденном первом случае оспы обезьян. Выявили эту болезнь у молодого человека. По возвращению из поездки по странам Европы он обратился с характерной сыпью в медучреждение.

Сейчас заболевший изолирован и находится в инфекционной больнице. Как сообщают в Роспотребнадзоре, болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет.

Также отмечается, что все лица, с кем контактировал молодой человек, установлены. Они находятся под присмотром медиков. Если диагноз подтвердится, им окажут необходимую помощь.

"За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора", — говорится на сайте надзорного ведомства.