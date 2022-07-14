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Общество
14 июля 2022, 13:31

Свердловский губернатор обратил внимание мэров на проблему отсутствия маневренного фонда

погорельцы

Погорельцам приходится жить у знакомых и близких. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области ежегодно происходит большое количество пожаров в жилых домах и квартирах. Ситуация усугубляется тем, что погорельцы не могут получить жилье из маневренного фонда.

Запросы граждан длительное время остаются без ответа. Проблема местными властями не решается — маневренного фонда в регионе практически нет. В результате погорельцы вынуждены искать кров самостоятельно или останавливаться у родных и друзей, хотя по закону у них есть право на временное жилье.

В связи с этим глава Среднего Урала обратился с просьбой к мэрам заняться этим вопросом серьезно и сформировать нормальный маневренный фонд.

"Я хочу обратить внимание глав территорий: такой ситуации быть не должно. По моим данным, маневренного фонда в области практически не осталось. Даже в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском — только единичные дома. Коллеги, я настоятельно прошу отнестись к этой теме серьезно и в ближайшие недели решить, что в вашей конкретной территории можно сделать по этому вопросу. Осенью я проведу отдельное совещание по маневренному фонду. Отчитываться придется всем", — написал губернатор в личном telegram-канале.

Добавим, за 2020–2022 годы глава региона и свердловское правительство получили 107 обращений от погорельцев. Больше всего — из Екатеринбурга, Сухого Лога, Камышлова и Камышловского района.

Областная газета Свердловской области

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