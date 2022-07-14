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14 июля 2022, 13:40

За сутки площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась в пять раз

  Юлия Пастух
Лесной пожар

По данным на 10:00 14 июля площадь лесных пожаров в регионе составила 37 гектаров. Фото: Галина Соловьева

По данным на 10:00 14 июля площадь лесных пожаров в регионе составила 37 гектаров. Два очага зафиксированы в Серовском и Сухоложском лесничествах, оба возгорания локализованы.

Причиной пожаров стали грозы. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет. В тушении возгораний принимают участие более 45 человек, задействовано 2 трактора и 2 автомобиля. В Серовском лесничестве десантники-пожарные к месту ЧП прибывают на вертолете Ми-8, передает департамент информполитики Свердловской области.

Днем ранее был ликвидирован пожар в Камышловском лесничестве.

Напомним, с 15 апреля на территории Свердловской области начался пожароопасный сезон, риск возникновения пожаров в лесных массивах возрастает. Сообщать о ЧП необходимо по телефону 8-800-100-94-00. Информацию также можно передать по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

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Областная газета Свердловской области

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