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Общество
14 июля 2022, 15:10

В Екатеринбурге продавец несуществующих тюльпанов пойдет под суд

тюльпаны

Мужчина разметил в интернете информацию о продаже тюльпанов по низким ценам. Фото: Алексей Кунилов

32-летний уроженец Шадринска в преддверии Международного женского дня обманул 15 человек, готовившихся к празднику. Теперь он предстанет перед судом. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Дело о мошенничестве направлено в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его данным, обвиняемый обманул, в том числе, жителей ХМАО, Тюменской области и Среднего Урала.

Известно, что мужчина разметил в интернете информацию о продаже тюльпанов по низким ценам. При этом в реальности цветов у него не было.

"50% от стоимости покупки потерпевшие платили сразу, а оставшуюся половину в соответствии с договоренностью должны были передать продавцу на складе, где их, якобы, ожидал букет ярких тюльпанов. Каково же было удивление граждан, когда приехав за покупкой, выяснялось, что по указанному адресу никакого склада в природе не существовало. Единственное, что оставалось жертвам афериста — обращаться за помощью в полицию", — отметил полковник Горелых.

Сыщики уголовного розыска ОВД Каменска-Уральского и ГУ МВД области достаточно быстро вычислили и задержали обвиняемого. Он во всем сознался и возместил часть похищенных у людей средств. Несмотря на это, мужчина предстанет перед судом.

Областная газета Свердловской области

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