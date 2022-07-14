Утверждено звание "Заслуженный учитель Свердловской области"

Глава регионального минобра Юрий Биктуганов уверен, что принятие закона подчеркнет социальную значимость труда педагогов. Фото: Павел Ворожцов

Закон, направленный на повышение престижа педагогической деятельности, единогласно приняли депутаты регионального Заксобрания. Почетное звание может быть присвоено гражданам РФ, имеющим не менее 20 лет общего стажа педагогической работы в средних общеобразовательных школах.

Звание "Заслуженный учитель Свердловской области" будет присваиваться педагогам за личный вклад в повышение качества образования, а также за использование новых образовательных технологий. Кроме того, будет учитываться, сколько победителей и призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад, конкурсов и соревнований подготовил учитель.

"Единовременная выплата заслуженному учителю составит 30 тысяч рублей. Плюс ежемесячно он будет получать по тысяче рублей", — пояснила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Уже 1 сентября стартует отбор претендентов на новое почетное звание. Представления от педсоветов учебных заведений и глав муниципальных образований будет рассматривать комиссия регионального министерства образования и молодежной политики, а звания будут утверждаться указом губернатора Свердловской области. Выплаты заслуженным учителям начнутся со следующего года.

Также депутаты внесли изменения в областной закон "Об областном материнском (семейном) капитале". По аналогии с федеральным законом, принятым в апреле 2022 года, средства поддержки предложено предоставлять мужчине, гражданину Российской Федерации, воспитывающему третьего ребенка или последующих детей, в случае смерти женщины, не имевшей гражданства РФ. Кроме того, расширен перечень категорий детей, которые не учитываются при предоставлении областного материнского капитала. Например, оставленные в родильном доме или иной медицинской организации.