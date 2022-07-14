Владимир Путин подписал закон об объединении ФСС и ПФР

Установленные сроки выплат пенсий и пособий будут сохранены. Фото: Алексей Кунилов

Согласно документу, единый Фонд пенсионного и социального страхования заработает с 1 января 2023 года. Средства, которые освободятся в результате слияния, пойдут на повышение пенсий.

Фонд повысит доступность услуг и упростит россиянам получение социальных выплат. Несмотря на реорганизацию, граждане как и прежде смогут лично обращаться в клиентские службы и МФЦ, чтобы получить услуги по принципу "одного окна".

Как ранее сообщал Минтруд, после объединения фондов установленные сроки выплат пенсий и пособий будут сохранены.

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