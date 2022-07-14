Темы дня

Общество
14 июля 2022, 17:01

Владимир Путин подписал закон об объединении ФСС и ПФР

  Юлия Пастух
Отделение ПФР

Установленные сроки выплат пенсий и пособий будут сохранены. Фото: Алексей Кунилов

Согласно документу, единый Фонд пенсионного и социального страхования заработает с 1 января 2023 года. Средства, которые освободятся в результате слияния, пойдут на повышение пенсий.

Фонд повысит доступность услуг и упростит россиянам получение социальных выплат. Несмотря на реорганизацию, граждане как и прежде смогут лично обращаться в клиентские службы и МФЦ, чтобы получить услуги по принципу "одного окна".

Как ранее сообщал Минтруд, после объединения фондов установленные сроки выплат пенсий и пособий будут сохранены. 

Читайте также:

Премьер-министр России дал поручения по объединению ПФР и ФСС.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.07.2022, 23:36 / Культура
В Екатеринбурге прошла Встреча выпускников КВН-2022
15.07.2022, 21:03 / Общество
В Екатеринбурге будут судить женщину, которая заработала на доверчивых людях более 4 миллионов рублей
15.07.2022, 19:40 / Общество
Коммунальные службы Свердловской области переведены на усиленный режим работы из-за непогоды
15.07.2022, 18:17 / Экономика
Российские семьи смогут оплатить частные детсады маткапиталом
15.07.2022, 18:05 / Общество
Более 3,6 тысячи лифтов заменили на Среднем Урале с 2016 года