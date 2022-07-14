Авиафестиваль "Небо вместо моря" ждет свердловчан 23 и 24 июля

В Свердловской области в следующие выходные состоится масштабный авиафестиваль "Небо вместо моря". Мероприятие пройдет на аэродроме ДОСААФ Логиново.
Для гостей выступит пилотажная четверка. Специалисты покажут пролеты самолетным строем и эффектные роспуски. Кроме того, во время показательных выступлений пилоты продемонстрируют фигуры высшего пилотажа и устроят воздушные гонки. Также запланирован прыжок с парашютом с флагом России, площадь которого равна пяти волейбольным площадкам.
Все желающие смогут прямо из кабины самолета пообщаться с авиадиспетчером, сообщают организаторы. А юных посетителей ждут театр вороны Капы, шоу мыльных пузырей, мастерские и игры на свежем воздухе.
Количество мест ограничено – необходимо заранее пройти регистрацию.