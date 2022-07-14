Темы дня

Общество
14 июля 2022, 18:12

Авиафестиваль "Небо вместо моря" ждет свердловчан 23 и 24 июля

прыжок с парашютом с флагом

Будет совершен прыжок с парашютом с флагом площадью 800 квадратных метров. Фото: пилотажная группа "Первушино"

В Свердловской области в следующие выходные состоится масштабный авиафестиваль "Небо вместо моря". Мероприятие пройдет на аэродроме ДОСААФ Логиново.

Для гостей выступит пилотажная четверка. Специалисты покажут пролеты самолетным строем и эффектные роспуски. Кроме того, во время показательных выступлений пилоты продемонстрируют фигуры высшего пилотажа и устроят воздушные гонки. Также запланирован прыжок с парашютом с флагом России, площадь которого равна пяти волейбольным площадкам.

Все желающие смогут прямо из кабины самолета пообщаться с авиадиспетчером, сообщают организаторы. А юных посетителей ждут театр вороны Капы, шоу мыльных пузырей, мастерские и игры на свежем воздухе.

Количество мест ограничено – необходимо заранее пройти регистрацию.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.07.2022, 23:36 / Культура
В Екатеринбурге прошла Встреча выпускников КВН-2022
15.07.2022, 21:03 / Общество
В Екатеринбурге будут судить женщину, которая заработала на доверчивых людях более 4 миллионов рублей
15.07.2022, 19:40 / Общество
Коммунальные службы Свердловской области переведены на усиленный режим работы из-за непогоды
15.07.2022, 18:17 / Экономика
Российские семьи смогут оплатить частные детсады маткапиталом
15.07.2022, 18:05 / Общество
Более 3,6 тысячи лифтов заменили на Среднем Урале с 2016 года