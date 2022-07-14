Класс безопасности

Годовая производительность пункта финальной изоляции РАО составляет 4500 куб.м с учетом внешних габаритных размеров упаковок. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Новоуральске «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО») провел круглый стол, в ходе которого представил отчет об экологической безопасности за 2021 год. Одним из главных достижений названа реконструкция расположенного вблизи города пункта финальной изоляции радиоактивных отходов (РАО) и получение лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию его второй очереди

Вторая очередь пункта РАО была запущена в работу в мае 2022 года. На создание современного хранилища ушло 4 года – половину из них заняли проектные работы и общественные слушания. По словам присутствовавших на круглом столе специалистов, новое хранилище полностью соответствует всем нормам экологической и промышленной безопасности.

Новое хранилище

Новая очередь пункта состоит из трех отдельных хранилищ общей вместимостью около 40 тысяч кубических метров упаковок с РАО 3 и 4 классов – очень низкоактивных, низко- и среднеактивных короткоживущих отходов с периодом полураспада до 31 года. Например, образованных при эксплуатации и выводе из нее объектов атомной энергетики: загрязненные приборы, оборудование, спецодежда, строительный мусор, грунт после рекультивации земель. Все – в переработанной форме и специальных упаковках. Всего различают 6 классов радиоактивных отходов.

– Самый опасный – первый. РАО 1-го и 2-го классов по законодательству РФ в таких пунктах, как в Новоуральске, располагать нельзя. Это запрещено. Они должны находиться в глубинных пунктах геологической изоляции больше 100 метров, – сообщил директор департамента по связям с общественностью и СМИ ФГУП «НО РАО» Никита Медянцев.

Годовая производительность пункта финальной изоляции РАО составляет 4500 кубометров РАО с учетом внешних габаритных размеров упаковок. Срок работы нового хранилища не менее 10 лет. После закрытия будет организован постоянный мониторинг его целостности и состояния окружающей среды.

Напомним, эксплуатация первой очереди общим объемом около 15 тысяч кубических метров РАО велась с конца 2016 года. Сейчас объемы исчерпаны, загрузка завершена. И, по информации «НО РАО», ведется заполнение пустот между контейнерами изолирующим матричным материалом.

Экологический аудит

У Национального оператора в целом и в Новоуральском отделении филиала «Северский» ФГУП «НО РАО», в частности, природоохранная политика – в приоритете.

Только в 2021 году на охрану окружающей среды в районе новоуральской площадки потратили 22,3 млн рублей, рассказал в своем выступлении начальник отдела ядерной, радиационной, промышленной безопасности и охраны труда новоуральского подразделения предприятия Владимир Новоселов:

– В течение 2021 года специалисты мониторили состояние воздуха, воды, снега, почвы и растительности. По заключению экспертов, радиоактивный фон там не превышает природных показателей и не оказывает негативного воздействия на людей и окружающую среду. Экологическая безопасность при изоляции РАО – неизменный приоритет Национального оператора.

Общественный контроль

Важнейший принцип в работе Национального оператора – открытость и доступность информации. На пункте финальной изоляции РАО в Новоуральске с самого начала эксплуатации хранилища контроль осуществляется представителями общественности при отборе проб и загрузке РАО. А по итогам проходит открытое общественное обсуждение результатов мониторинга.

Такое мероприятие состоялось 26 мая этого года в момент отбора проб из наблюдательных скважин, сообщила в ходе круглого стола начальник отдела оценки воздействия на окружающую среду Департамента лицензирования и разрешительной деятельности ФГУП «НО РАО» Екатерина Кротова:

– Исходя из статуса пункта финальной изоляции как радиационно-опасного объекта, он не может быть открыт для свободного доступа. Но ежегодно проходят технические туры для представителей общественности и СМИ на объект, представители предприятия организуют круглые столы, на которых можно задать любой интересующий вопрос по тематике безопасного обращения с РАО.

Кроме того, вся информация о деятельности предприятия находится на его сайте, в открытом доступе. Также ежегодно составляется и представляется общественности экологический отчет предприятия. А в сентябре этого года пройдет экологическая неделя Национального оператора, в рамках которой представители общественности и СМИ со всех регионов соберутся для обсуждения вопросов безопасной изоляции РАО.