Госдума РФ проведет внеочередное заседание

Всего в проект повестки планируется включить 17 законопроектов. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня, 15 июля, Государственная дума РФ проведет внеочередное пленарное заседание. Законопроекты, которые включены в повестку, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, в соответствии со статьей 106 Конституции РФ могут быть рассмотрены федеральные законы по вопросам:

федерального бюджета,

федеральных налогов и сборов,

финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии,

ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации,

статуса и защиты государственной границы Российской Федерации,

войны и мира.

Всего в проект повестки планируется включить 17 законопроектов.

"В соответствии со статьей 105 Конституции РФ федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен СФ", — говорится в сообщении. Заседание стартует в 12:00 (по мск).

Вячеслав Володин ранее заявлял: "Наша задача — не оставлять их (законопроекты — прим. ред.) на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих".