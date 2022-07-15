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15 июля 2022, 09:30

Госдума РФ проведет внеочередное заседание

Госдума

Всего в проект повестки планируется включить 17 законопроектов. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня, 15 июля, Государственная дума РФ проведет внеочередное пленарное заседание. Законопроекты, которые включены в повестку, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, в соответствии со статьей 106 Конституции РФ могут быть рассмотрены федеральные законы по вопросам:

  • федерального бюджета,
  • федеральных налогов и сборов,
  • финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии,
  • ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации,
  • статуса и защиты государственной границы Российской Федерации,
  • войны и мира.

Всего в проект повестки планируется включить 17 законопроектов.

"В соответствии со статьей 105 Конституции РФ федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен СФ", — говорится в сообщении. Заседание стартует в 12:00 (по мск). 

Вячеслав Володин ранее заявлял: "Наша задача — не оставлять их (законопроекты — прим. ред.) на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих".

Областная газета Свердловской области

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