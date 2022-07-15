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Общество
15 июля 2022, 10:25

В Екатеринбурге ликвидировали опасные батуты

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По итогу проверки опасные батуты сдули. Фото: сайт свердловского отделения "Единой России"

В Кировском районе Екатеринбурга общественники проверили батуты и обнаружили серьезные нарушения. Небезопасные аттракционы, принадлежащие одному предпринимателю, стояли на улицах Блюхера и Боровой.

Рейд проводили активисты мониторинговой группы "Единой России" совместно с главным специалистом комитета по бытовому обслуживанию населения горадминистрации Марией Кондратьевой. В обоих случаях они зафиксировали одинаковые нарушения: отсутствие ограждений батута, разрешительной документации, правил посещения, доски информации. Также выяснилось, что операторы аттракционов не знают правил безопасности и в случае травмирования ребенка не смогут оказать первую медицинскую помощь.

Как отметил региональный координатор партийного проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев, в летний период предприниматели не сильно думают о безопасности детей — только о том, как заработать больше денег.

По итогу проверки опасные батуты сдули. Информация будет передана в прокуратуру и полицию уральской столицы.

Областная газета Свердловской области

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