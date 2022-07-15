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Общество
15 июля 2022, 13:05

В краснотурьинской колонии родились коровы-близняшки Зита и Гита

коровы

Рождение двойни для коров явление достаточно редкое. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Настоящий беби-бум у коров случился на сельскохозяйственном участке ИК-16 (Краснотурьинск). Всего за 1,5 летних месяца там родилось 12 телят.

Двое из них — близнецы. Их решили назвать Зита и Гита в честь героинь известного индийского фильма, сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко. Он также уточнил, что в подсобном хозяйстве учреждения двойня родилась впервые.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Известно, что днем телята пасутся на свободном выгуле, питаются травой вместе со взрослым поголовьем. А ночью содержатся в стойлах. Помимо разведения крупного и мелкого рогатого скота в учреждении занимаются птицеводством. Есть куры, гуси и индоутки.

Областная газета Свердловской области

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