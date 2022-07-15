Темы дня

Общество
15 июля 2022, 13:32

Леса Среднего Урала патрулируют 7 воздушных судов

  Юлия Пастух
Вертолет Ми-8

Многоуровневый мониторинг позволяет оперативно выявлять и ликвидировать природные пожары. Фото: Галина Соловьева

Ситуацию с лесными пожарами в регионе контролируют 6 самолетов и вертолет, спутниковая система слежения и 90 видеокамер системы "Лесохранитель". Также работают патрульные группы на автомобилях и квадроциклах.

По данным на 10:00 15 июля, в регионе зафиксировали три лесных пожара в Сухоложском, Серовском лесничествах и на территории Пелымского городского округа. Два очага локализованы, передает департамент информполитики Свердловской области.

Причиной возгораний стали грозы. К тушению огня привлечено около 100 человек, задействована спецтехника.

Сообщать о лесных пожарах необходимо по телефону 8-800-100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Читайте также:

За сутки площадь лесных пожаров на Среднем Урале сократилась в пять раз.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.07.2022, 23:36 / Культура
В Екатеринбурге прошла Встреча выпускников КВН-2022
15.07.2022, 21:03 / Общество
В Екатеринбурге будут судить женщину, которая заработала на доверчивых людях более 4 миллионов рублей
15.07.2022, 19:40 / Общество
Коммунальные службы Свердловской области переведены на усиленный режим работы из-за непогоды
15.07.2022, 18:17 / Экономика
Российские семьи смогут оплатить частные детсады маткапиталом
15.07.2022, 18:05 / Общество
Более 3,6 тысячи лифтов заменили на Среднем Урале с 2016 года