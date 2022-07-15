Леса Среднего Урала патрулируют 7 воздушных судов

Многоуровневый мониторинг позволяет оперативно выявлять и ликвидировать природные пожары. Фото: Галина Соловьева

Ситуацию с лесными пожарами в регионе контролируют 6 самолетов и вертолет, спутниковая система слежения и 90 видеокамер системы "Лесохранитель". Также работают патрульные группы на автомобилях и квадроциклах.

По данным на 10:00 15 июля, в регионе зафиксировали три лесных пожара в Сухоложском, Серовском лесничествах и на территории Пелымского городского округа. Два очага локализованы, передает департамент информполитики Свердловской области.

Причиной возгораний стали грозы. К тушению огня привлечено около 100 человек, задействована спецтехника.

Сообщать о лесных пожарах необходимо по телефону 8-800-100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

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