Игральные фишки и коллекция монет: в Екатеринбурге обнаружили 8 тысяч артефактов

Настоящим открытием стали специальные водопроводные сооружения. Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

В Екатеринбурге при раскопках на улице Хохрякова обнаружили 8 тысяч предметов XIX века. Все артефакты будут переданы в музей для изучения.

По данным пресс-службы мэрии, раскопки проходили на площади более 1,2 тысячи квадратных метров, где намечалось возведение жилого комплекса. Ранее там нашли предмет, вероятно имеющий научную ценность, и приостановили стройку, чтобы ученые провели исследование.

В процессе изучения культурного слоя археологи смогли датировать его второй половиной XIX века. Специалистам удалось исследовать остатки хозяйственных построек, погреба, а также дворовое мощение из гранитных плит. Настоящим открытием стали специальные водопроводные сооружения. Глубина находки составила чуть менее 8 метров.

Кроме того, были обнаружены глиняная посуда, игральные фишки, стеклянная тара, зубные щетки, гребешки, а также коллекция монет, охватывающая период с 1825 года по раннее советское время. Всего 8 тысяч предметов.

Фото: Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области

"Полевые археологические работы на улице Хохрякова закончены, исследователи занимаются камеральной обработкой полученных данных. Все находки будут переданы в музеи города для дальнейшего изучения. Скоро строители смогут приступить к работам", — рассказала директор Уральского центра проектирования и реставрации Татьяна Аличкина.