Свердловские школьники отправятся в Арктику

Экспедиция стартует 19 июля. Фото: департамент информполитики Свердловской области

19 июля свердловские школьники — Макар Боганов (Березовский) и Александра Хомутинникова (Красноуфимск) — отправятся в Арктику на атомном ледоколе "50 лет Победы". В экспедицию они поедут с 70 победителями второго сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена".

В путешествие ребят проводил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов. Он передал им флаг Свердловской области, который школьники доставят на Северный полюс.

"Сегодня вы выполняете почетную миссию: будете представлять наш регион там, где не ступала нога человека. Мы видим, насколько популярным становится конкурс. Если в 2020 году было около 10 тысяч школьников-участников конкурса из Свердловской области, то в 2022 году вас уже более 94 тысяч", — отметил министр.

Во время экспедиции школьники пообщаются с исследователями Арктики, познакомятся с передовыми атомными технологиями и уникальной природой. Организатором просветительской экспедиции для подростков выступила корпорация "Росатом".

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Стоит отметить, в третьем сезоне "Большой перемены" приняли участие более 94 тысяч школьников и студентов организаций среднего профессионального образования Свердловской области. Конкурс проходит в рамках нацпроекта "Образование".