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15 июля 2022, 16:35

Санврачи заинтересовались информацией о росте численности крыс в Екатеринбурге

крыса

Санврачи держат на контроле мероприятия по борьбе с грызунами в населенных пунктах. Фото: Алексей Кунилов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверит, насколько Екатеринбург заселен крысами. Это связано с жалобами горожан на грызунов.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, работы проведут биологи и эпидемиологи. Они осмотрят потенциально неблагополучные территории и установят ловушки. По результатам экспертной оценки, которая станет известна через 2 недели, будут приняты соответствующие решения.

Отмечается, что санврачи держат на контроле мероприятия по борьбе с грызунами в населенных пунктах. Это связано с тем, что мыши и крысы — переносчики ряда инфекционных заболеваний. К счастью, за последние годы на территории Среднего Урала не зарегистрировано ни одного случая инфекционных заболеваний людей вследствие укусов крыс.

Областная газета Свердловской области

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